Binaghi “Atp Finals? Troveremo soluzione equilibrata”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che ci sia il modo per essere riconoscenti verso chi ci ha aiutato a lanciare le Atp Finals in Italia e per far crescere il tennis sfruttando anche opportunità come quelle che Milano offre meglio di qualunque altra città d’Italia”. Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, sull’organizzazione delle Atp Finals che l’Italia si è assicurata fino al 2030.

