La Russa ricorda Enzo Trantino “Un esempio di coerenza e correttezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Volevo ricordare un esponente della destra, il primo esponente della destra missina ad avere un incarico istituzionale come presidente di una Commissione alla Camera, Enzo Trantino, che è appena scomparso. È stato un esempio di coerenza, correttezza e di presenza della destra nelle istituzioni”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione di un libro.“È stato anche al governo, al ministero degli Esteri come viceministro, sottosegretario. Oggi ci lascia a un’età non più giovane ma con una mente sempre lucida fino all’ultimo momento – ha proseguito La Russa -. A lui, ai suoi familiari e a suo figlio, che è sindaco di Catania, le condoglianze mie e di tutto il Senato, con grande affetto nella memoria di Enzo Trantino, che era anche molto amico di mio padre, tra l’altro”.

sat/gtr

(Fonte video: Senato)