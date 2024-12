La delegazione cremonese composta dal Comune di Cremona con il Sindaco Andrea Virgilio insieme al Capo di Gabinetto Michela Cotelli, il vice presidente della Provincia di Cremona Luciano Toscani, il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni insieme al direttore generale Massimo De Bellis, il Presidente del giornale la Provincia Cesare Soldi ha incontrato la Ministra Daniela Santanchè al Ministero del Turismo per illustrare il progetto di valorizzazione territoriale “Infinity 1 – Pala Cremona”.

Si tratta di un progetto di implementazione del padiglione 1 del quartiere fieristico per dotare il territorio di una location polifunzionale in grado di ospitare eventi di vario genere: dallo spettacolo alle convention, dalla presentazione al concerto.

In tutti i casi la capienza prevista può arrivare fino a tremila persone, fornendo un ulteriore asset turistico attualmente assente. Infatti la disponibilità di una location dall’ampia capienza e dotata di tecnologie all’avanguardia permetterà di essere più attrattivi per nuovi eventi.

Questa ulteriore offerta altamente qualificata permetterà di incrementare l’appeal turistico e il conseguente indotto sul territorio, motivo per cui la stessa delegazione oltre ad aver evidenziato le caratteristiche innovative e tecnologiche ha presentato alla Ministra Santachè anche la strategicità dell’iniziativa.

“Ringraziamo il Ministro Santanchè per la disponibilità dimostrata e per aver riconosciuto l’importanza di un progetto fortemente sostenuto dal territorio, che in questo caso vede lavorare insieme per un unico obiettivo Comune di Cremona, Provincia, Fiera e Camera di Commercio. La nostra Fiera conferma il suo enorme potenziale di sviluppo, rappresentando un volano per l’attrattività turistica”.

“Unire questa capacità con l’idea di creare nuovi spazi dedicati alla musica e alle imprese è la prova concreta che, attraverso la collaborazione, è possibile generare ricadute positive per tutti. – dichiara il sindaco Virgilio – Confidiamo nel buon esito di questo bando e, nel frattempo, saremmo lieti di ospitare il Ministro nel nostro territorio per esplorare ulteriori opportunità, soprattutto in relazione al settore della ricettività alberghiera”.

L’Osservatorio del Turismo del Comune di Cremona, istituito nel 2023, ha registrato un significativo incremento dell’offerta ricettiva negli ultimi due anni. Questo aumento risponde a una crescente domanda, che per il 2024 si stima in un prudente +10% di pernottamenti rispetto all’anno precedente. “È quindi fondamentale – – prosegue Virgilio – favorire nuove opportunità e sostenere la nascita di iniziative imprenditoriali che possano rendere il nostro territorio ancora più attrattivo e accogliente.”

In una programmazione di medio lungo termine si tratta di poter dotare il territorio di uno strumento di attrazione di diversi target turistici che poi riversano risorse sulla città e sulla provincia. Poter ospitare eventi e spettacoli di significative dimensioni e di alta qualità significa infatti attirare attività imprenditoriali che implementeranno i servizi partendo da quelli dell’ospitalità.

“L’unione di intenti nel progetto proposto evidenzia quanto il territorio sia sensibile al bene comune, ma anche quanto sia consapevole che istituzionalmente abbiamo il dovere di creare le condizioni per creare nuovi asset e nuove opportunità per far crescere il territorio – dichiara il vice presidente della Provincia di Cremona Luciano Toscani-. Allo stesso tempo questo corrisponderà ad attirare investitori che vedranno le istituzioni concretamente attive nello sviluppo territoriale. E’ certo che progetti come questo genereranno nuovo turismo e porteranno ricchezza nella nostra provincia. Sarà un percorso da fare insieme e sarà fondamentale avere insieme a noi anche il Ministero del Turismo.”

L’individuazione della fiera come realtà in cui sviluppare il progetto deriva anche dalla sua naturale dinamicità ed evoluzione del modello di business “L’incontro con la Ministra Satanchè è stato fondamentale per condividere un percorso intrapreso con soddisfazione lo scorso anno, ma che parte dal piano di sviluppo approvato nel 2020 – dichiara il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni – che ha battezzato la profonda rivisitazione degli asset strategici della fiera e le modalità di collaborazione con il territorio”.

“Siamo passati da nove eventi nel 2019 a 43 eventi nel 2024, generando un significativo indotto turistico ed evidenziando che il territorio è pronto ad accogliere anche nuovi investimenti infrastrutturali per rispondere alle richieste del mercato. Tra questi abbiamo il Pala Cremona Infinity 1, ma anche le infrastrutture per l’ospitalità. Ringraziamo dunque la Ministra per averci sostenuto in passato e per l’attenzione e la sensibilità dimostrata anche in questa occasione e confidiamo nel buon esito del bando.”

Per questo motivo il progetto è stato presentato al Ministero del Turismo ed è caratterizzato dall’unione fra le istituzioni e la fiera. Fra le istituzioni all’interno del progetto c’è anche la Camera di Commercio di Cremona, in questi giorni impegnata nell’unificazione, ma che ha già stanziato 375 mila euro come quota di cofinanziamento a testimonianza della compattezza del territorio e della strategicità del progetto, che risponde anche alle nuove richieste del mercato.

“Il progetto risponde ad alcune necessità del territorio, ma anche a richieste del mercato – rileva il presidente del giornale La Provincia Cesare Soldi -. Si tratterà di una location polifunzionale fieristica: tecnologicamente avanzata, inclusiva e senza barriere, dimensionalmente assente nelle nostre aree. Lo stesso giornale è coinvolto nelle promozione e nella cronaca di eventi innovativi e di grande portata ed abbiamo già intercettato diversi interessi di organizzatori che ricercano location con queste caratteristiche.

Riteniamo strategico il gioco di squadra che ha portato all’incontro di oggi e ancora più importante l’attenzione che ha dimostrato la Ministra Santanchè apprezzando il progetto e lo spirito di unione che l’ha mosso.”

La qualità del progetto, ma soprattutto la strategicità ha colto positivamente l’interesse della Ministra Santanchè che ha dichiarato “il progetto è di grande valore qualitativo e strategico, per questo sarò al fianco del territorio sostenendolo sia nella realizzazione sia nel coinvolgimento degli stakeholder, infatti tutto il territorio deve essere consapevole che il successo dell’iniziativa passerà anche attraverso la capacità di essere attrattivi e di offrire un’ospitalità adeguata. Per questo li incontrerò presto per condividere le strategie più idonee al raggiungimento degli obiettivi”.

Il percorso intrapreso è frutto di attenzione da parte di tutti per la crescita e per la creazione di nuove opportunità, ma anche della capacità di fare rete “L’incontro con il Ministro Santanchè è un segnale di attenzione importante dato al nostro territorio, un percorso che personalmente continuerò a seguire e ad accompagnare in quanto il progetto “Infinity 1 – Palacremona” è una potenziale leva di sviluppo economico e turistico, per la città, la nostra fiera e le nostre imprese – dichiara il senatore Renato Ancorotti che ha ricevuto la delegazione cremonese in Senato-. Un esempio di politica virtuosa, come sempre quando enti ed istituzioni si uniscono lavorando insieme per un obiettivo comune.”

