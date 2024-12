Tragedia nella mattinata di giovedì a Soncino, al cantiere edile per la costruzione del nuovo polo scolastico, dove Giuseppe Bolognini, operaio di 58 anni, è morto in un incidente sul lavoro. Erano da poco passate le 11 quando l’uomo, residente nella Bergamasca e dipendente di un’azienda che stava eseguendo i lavori in via Alda Merini, è rimasto colpito alla testa dal braccio meccanico telescopico di una gru.

Il 58enne stava lavorando nel cantiere, quando sul posto è arrivata una betoniera, che è stata parcheggiata in un lato del cantiere. Durante le operazioni, tuttavia, il terreno ha ceduto e il mezzo si è inclinato. Di conseguenza il braccio meccanico si è staccato, cadendo proprio in testa all’operaio. Inutile è stato l’intervento da parte dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, e che hanno cercato di rianimarlo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Soncino, insieme al personale dell’Ats Val Padana. Sono in corso le opportune verifiche, per capire se vi possano essere delle responsabilità legate ad una eventuale carenza di sicurezza sul luogo di lavoro, come da prassi.

Laura Bosio – Riccardo Lionetto

