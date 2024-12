E voi, avete voglia di andare a scuola?

ROMA (ITALPRESS) – Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per chiedergli un opinione sul fatto che sempre più ragazze e ragazzi non sempre trovano la giusta motivazione per andare a scuola: “Dobbiamo creare entusiasmo, la scuola dev’essere un luogo dove i ragazzi si sentono valorizzati”, ha affermato il ministro.

