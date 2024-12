Porro “Con Road Show portiamo Salone del Mobile.Milano nel mondo”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti di ritornare a Miami come prima tappa americana del nuovo Road Show che vedrà Salone del Mobile.Milano toccare numerose altre destinazioni per raccontare la prossima edizione di questo evento in grado di valorizzare la qualità e l’heritage delle aziende del design italiano e di tutti i nostri espositori”. Lo dice Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, a margine della tappa di Miami del Road Show internazionale.

f11/sat/gtr