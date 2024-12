BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La guerra in Ucraina, il riaprirsi del conflitto siriano e le tensioni in Georgia rischiano di portare il caos in Europa”. Lo dice l’eurodeputato del M5S Danilo Della Valle.

Danilo Della Valle – Eurodeputato Movimento 5 Stelle

