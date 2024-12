Sono finite le registrazioni di “4Ristoranti”, il programma di Sky che torna in tv dal 22 dicembre e non si spegne l’entusiasmo dei cremonesi per la presenza della troupe di Alessandro Borghese in centro storico. Sulla pagina facebook del popolare cuoco – showman, immortalato davanti alla Cattedrale in una delle ultime giornate di sole autunnale prima dell’arrivo del grande freddo, sono tanti i commenti di chi, sia da cremonese che da visitatore, esprime apprezzamenti per la città.

Molti i commenti divertiti: “Caro Alessandro come posso farti assaggiare i marubini di mia mamma ? Sono i migliori”.

“Mi chiedevo quando sarebbe tornato! Era ora…” afferma qualcuno, seguito da “La prima puntata nel Cremonese era ottima – non vedo l’ora di vedere dove va e cosa mangia questa volta”.

Spunta un po’ di campanilismo: “Crema è molto più bella!” , la frase a cui fa da contraltare la risposta: “Cremona ha arte, storia e monumenti che Crema si sogna…..”. E in parecchi si chiedono come mai non sia ancora passato da Piacenza.

“A volte non so se sei tu o Max Giusti a parlare: sono davvero confuso”, commenta una persona con tanto di faccine a seguire, in riferimento all’imitazione del comico romano nel Gialappa’s Show.

C’è anche chi si rammarica di non averlo intercettato nei giorni scorsi: “eri qui……a casa mia….ti seguo tutti i giorni….le repliche le so a memoria e le riguardo……ma perchééé non mi hanno avvisata mannaggia! Mai na gioia” e chi si lascia andare ad apprezzamenti: “Finalmente un bell’uomo in città”.

Cremona esce mediamente molto bene dagli oltre 300 commenti al post: “Io ho vissuto lì vicino per quasi 23 anni, ero lì tutti i giorni, è una città magica”; “Grazie per aver valorizzato la nostra bella Cremona ….”; La città di mia mamma… Ci vado poco, ma quando vado mi rendo conto che Cremona é davvero una cittadina a misura d’uomo”.

“Ma il risotto con la zucca non è mantovano?!? Chiedo per un amico….posa il fiasco Borghè..”, ironizza un altro e non può mancare un riferimento al monumento simbolo della città: “Bentornato nel Cremonese caro Alessandro. Qua si mangia veramente bene e se si sale sulla torre si fa pure un buon esercizio, giusto per smaltire le leccornie che la nostra terra propone”.

Per Cremona una vetrina d’eccezione, in attesa di vederla sul piccolo schermo. gb

© Riproduzione riservata