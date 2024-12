Sylos Labini in scena con Inimitabili “Serve un progetto culturale”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella prima serie degli Inimitabili, andata in onda su Rai3 e prodotta da Rai Cultura, ho raccontato le vite di D’Annunzio, Mazzini, Marinetti e Guareschi. Ora è diventato uno spettacolo teatrale diviso in tre capitoli”. Così Edoardo Sylos Labini, attore, regista e direttore di CulturaIdentità intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress. “Il progetto che sto cercando di mettere in piedi con la Fondazione Città Identitarie – aggiunge – è far diventare il teatro il luogo centrale delle comunità”, prosegue Sylos Labini che racconta come proprio attraverso i suoi spettacoli teatrali sia nata l’idea di creare CulturaIdentità. “L’Italia la conosciamo bene attraverso le tournée teatrali, è fatta di luoghi e personaggi straordinari che spesso non conoscono neanche i cittadini, allora ho deciso di creare CulturaIdentità, una associazione che racconta proprio questo, poi è nato il giornale cartaceo e il 2025 è il settimo anno che sta in edicola, successivamente è nata la Fondazione Città Identitarie con centinaia di Comuni iscritti”.

