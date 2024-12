“Arte e luce, un viaggio attraverso la storia degli apparecchi illuminanti d’interno” è il titolo del libro presentato nel pomeriggio di sabato al Piccolo caffé Torriani da Mauro Barchielli, storico e scrittore. Un vero e proprio viaggio nella storia degli apparecchi illuminanti d’interno, reso possibile grazie opere di tanti artisti che li hanno raffigurati in diverse e concrete situazioni, dalla notte dei tempi fino al Novecento.

“Il loro impiego è proseguito nel tempo senza sostanziali innovazioni e ciò fino al XIX secolo quando si inizieranno a utilizzare come mezzi illuminanti prima il gas e poi l’energia elettrica” spiega Barchielli. “Diverso risulta invece il discorso relativo alla forma di questi oggetti, in quanto essa varierà in modo rilevante nel corso dei secoli, in linea con l’evoluzione artistica dei vari periodi. Oltre alla funzione d’uso e a quella simbolica diventerà infatti sempre più importante anche l’aspetto estetico che, gradualmente, trasformerà questi oggetti in elementi di arredo”.

Con Barchielli ha dialogato Angelo Giuseppe Landi del Politecnico di Milano. L’iniziativa si inserisce negli incontri letterari promossi da CrArt per l’animazione culturale nel Piccolo caffè.

