Visita a Cremona per il prossimo presidente internazionale del Rotary. Mario César Martins De Camargo, durante un viaggio in Europa con la moglie Denise, si è fermato sotto il Torrazzo e ha incontrato i soci del Distretto 2050 nella Sala dei Quadri di Palazzo del Comune. È la prima volta nella storia del Rotary che il giro conoscitivo del presidente eletto del Rotary International tocca Cremona.

Sala gremita per il suo intervento in un ottimo italiano che ha avuto modo di imparare nel periodo Covid, come ha ricordato in apertura, un desiderio che deriva dalle origini italiane della sua famiglia.

“Come qualsiasi presidente di una grande istituzione – ha spiegato il presidente eletto -, che conta 1,2 milioni di volontari in tutto il mondo, la nostra prima missione è aumentare il nostro impatto nel lavoro che facciamo per la società e per la comunità. Più membri abbiamo, più servizi possiamo fornire, in Italia, in Brasile (da dove vengo), negli Stati Uniti, ovunque. Quindi, la mia più grande sfida e il mio più grande obiettivo è aumentare l’impatto del nostro lavoro nella società“.

Nel 1985 il Rotary International lanciò il programma PolioPlus che partì proprio dal cuore del Distretto 2050: “Penso che la polio simboleggi il lavoro che facciamo. Nel Rotary è il nostro unico programma comune. È un programma che unisce 47.000 club in tutto il mondo. Abbiamo un grande orgoglio nel combattere la polio. È stata una battaglia molto dura, molto difficile. Non stiamo solo combattendo una malattia, stiamo combattendo l’ignoranza, stiamo combattendo sentimenti tribali, ostacoli religiosi, costumi che impediscono alle persone di raggiungere i bambini. Stiamo affrontando un problema logistico in paesi come l’Afghanistan e il Pakistan. È stata una lotta di quasi 40 anni da quando è iniziata, ma porteremo a termine la missione. Daremo questo dono ai bambini del mondo”.

Affascinato dall’Italia, ha espresso la propria ammirazione per Cremona: “Amo la storia, e l’Italia è storia ovunque. Quindi, è sempre un grande piacere visitare città in Italia. Sono appena tornato dalla Grecia e da Cremona, avevo un invito, e ho dovuto trovare del tempo per essere qui con Annalisa Balesteri (che l’anno prossimo sarà Governatrice del Distretto 2050), per visitare la città e vedere cosa stanno facendo i Rotariani in questa regione d’Italia. La missione del presidente è consegnare il messaggio, ma anche imparare cosa fanno i Rotariani nei club e nelle comunità. È questa la ragione della nostra presenza qui, mia e di mia moglie Denise”.

Cristina Coppola

