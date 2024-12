Expo Osaka, sindaco Pomezia “Regione Lazio attenta ai territori”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata importantissima. Da Pomezia parte il lancio dei voucher per l’Expo 2025 di Osaka. Ringrazio la Regione Lazio per la sua attenzione verso i territori, soprattutto per le zone industriali. In questo momento è importantissimo avere queste attenzioni verso il nostro territorio. Per Pomezia è importante perché ha una vocazione industriale da tantissimi anni e stiamo cercando di riportare la città ai vecchi fasti, proprio grazie alla Regione che capisce le potenzialità di questo territorio”. A dirlo Veronica Felici, sindaco di Pomezia, in occasione della presentazione da parte della Regione Lazio del “Voucher Expo Osaka 2025” per la selezione delle imprese laziali che parteciperanno

all’Esposizione Universale che si terrà in Giappone.

