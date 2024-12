Focus Salute – Papillomavirus, le domande di lei

MILANO (ITALPRESS) – Come può una donna capire se ha contratto l’infezione da Papillomavirus (HPV)? Quali organi sono più vulnerabili all’attacco di uno o più ceppi di HVP? Quanto tempo impiega il virus a dare lesioni tumorali gravi? Che cosa vuol dire che l’HPV-DNA test è positivo? Pap test: che cosa significano sigle misteriose come LSIL e HSIL? Nel sessantunesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, risponde ai quesiti più frequenti in caso di infezioni da Papillomavirus nella donna.

