FIRENZE (ITALPRESS) – Esplosione in una raffineria Eni a Calenzano in Toscana, che ha provocato almeno 5 ustionati gravi. Interrotta la circolazione dei treni. L’uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni per incendio. Il boato è stato udito in diversi centri abitati nelle vicinanze.(ITALPRESS)

