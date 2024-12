Il centro Cr2 Sinapsi ha ospitato la presentazione del nuovo progetto di inclusione attraverso il lavoro. “Chei del carèt” è il nome dato all’iniziativa dell’Associazione Marcotti Osvaldo Odv presieduta da Luca Rivaroli, pensata per fare entrare nel mondo del lavoro persone con disabilità. Per il momento sono quattro i ragazzi ai quali verrà fatta formazione per utilizzare il “carrettino” che funziona come una piccola caffetteria.

Alla presentazione, anche il cantante Frankie Hi-Energy.

L’associazione è nata nel 2019 a Cingia de’ Botti per ricordare Osvaldo Marcotti, ingegnere 40enne affetto da atrofia muscolare, scomparso da poco, fondata da un gruppo di Amici con l’appoggio della famiglia.

La A.M.O. che è l’acronimo di “Associazione Marcotti Osvaldo”, intende operare nei settori di beneficenza e assistenza sociale e socio-sanitaria con l’obiettivo di aiutare persone affette da SMA (Atrofia muscolare spinale) o altre malattie genetiche degenerative contribuendo all’acquisto di beni e presidi medici che possano agevolarli nello svolgimento delle loro attività di formazione, lavoro e vita quotidiana; e aiutare persone affette da SMA o altre malattie genetiche degenerative con servizi che favoriscano l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa e l’autonomia personale.

