Lavoro, i laureati in ingegneria elettronica i più ricercati

ROMA (ITALPRESS) – Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Sono questi i titoli di studio più difficili da trovare nel 2024, con tassi di “irreperibilità” che arrivano anche al 70%. I più ricercati sono coloro in possesso di una qualifica o di un diploma del sistema di istruzione e formazione professionale: le imprese dell’industria e dei servizi ne cercano 2 milioni, ma fanno fatica a trovarli. È quanto emerge dal Sistema informativo Excelsior, che Unioncamere realizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

