Siria, Parolin “Velocità avvenimenti preoccupa, rispettare minoranze”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che tutti siamo preoccupati per quello che sta accadendo” in Siria, soprattutto “per la rapidità con cui si sono svolti questi avvenimenti. A me fa impressione che un regime che sembrava così forte e così solido nel giro di pocotempo sia stato spazzato via. È difficile capire cosa stia succedendo, vediamo quali scenari si apriranno, è un po’ prematurofare delle anticipazioni. Abbiamo avuto, per esempio, qualche rassicurazione sul rispetto delle comunità cristiane. Speriamodavvero che ci possa essere un futuro di rispetto per tutti”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede,a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano.

xm4/trl/gtr