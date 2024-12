Auricchio, lo storico brand leader nella produzione di formaggi della tradizione italiana, investe per rafforzare il suo percorso di crescita sostenibile in Italia, per aumentare la produttività e per essere sempre più competitivo nel proprio settore di riferimento. Il progetto è sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti con un finanziamento da 10 milioni e prevede anche la parziale copertura di SACE attraverso lo strumento Garanzia Futuro.

Nel dettaglio, le risorse saranno destinate a nuovi investimenti per l’efficientamento energetico, la salvaguardia dell’ambiente e la realizzazione di nuove iniziative volte a sostenere lo sviluppo del Gruppo nei territori in cui opera. I progetti coinvolgeranno diversi stabilimenti produttivi, da Nord a Sud, come previsto dal Piano di Investimenti 2024-2027 della società. Nel complesso, la realizzazione di tutte le attività oggetto del programma pluriennale permetterà ad Auricchio di efficientare gli impianti in un’ottica di attenzione all’ambiente e allo sviluppo delle realtà locali facenti capo alla società. Fondata nel 1877, la Gennaro Auricchio S.p.A. oggi è a capo di un Gruppo Internazionale che sta lavorando per portare i grandi formaggi della tradizione italiana in tutto il mondo. Il finanziamento di CDP e lo strumento di garanzia di SACE sono volti proprio ad affiancare le aziende in questi processi di crescita e consolidamento sostenibili in un momento di così alta attenzione per le tematiche ESG.

© Riproduzione riservata