Un contributo da 500 euro, per sostenere uno studente virtuoso nella sua crescita artistica e personale.

È questo e molto altro il premio dedicato al compianto Piero Ferraroni, noto maestro liutaio e scultore cremonese, che nel 2024 arriva alla sua 32esima edizione.

Destinatari, come da tradizione, gli studenti del quinto anno della scuola internazionale di liuteria di Cremona Antonio Stradivari, che hanno eccelso nell’anno scolastico presente negli studi. Vincitore è risultato il 29enne trentino Cristian Degara; a consegnare il premio, nella gremita ex chiesa San Vitale di Cremona, la figlia di Piero, Enrica Ferraroni.

Per l’occasione, la scuola ha organizzato per i presenti un concerto, che ha visto come protagonisti studenti e insegnanti. Tra i partner dell’evento anche la Fondazione Arvedi Buschini. La consegna della borsa di studio rappresenta un momento attesa per i giovani studenti, liutai di domani. Un modo per dare un aiuto concreto, anche per sostenere un settore tanto tradizionale quanto moderno.

Andrea Colla

