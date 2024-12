Ciaccio “Il Policlinico di Palermo è un centro di eccellenza”

PALERMO (ITALPRESS) – “È con grande orgoglio ed emozione che celebriamo il centenario del Policlinico Universitario di Palermo, un traguardo che segna cento anni di impegno costante per la cura, la ricerca, la formazione ed il progresso scientifico”. Così il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Palermo, Marcello Ciaccio, a margine della cerimonia per il centennale del Policlinico di Palermo.

“La storia del Policlinico è affascinante, segnata da figure di Docenti e Ricercatori di grande rilievo che, nel corso dei secoli, hanno portato questa Istituzione a livelli di eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale – aggiunge -. Il Policlinico ‘Paolo Giaccone’ ha rappresentato per questi e molti altri medici un ambiente formativo di altissimo livello, fornendo le basi per carriere di successo. Oggi, il Policlinico si conferma come un punto di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale, distinguendosi come centro di eccellenza nella ricerca, nella formazione medica e nell’assistenza clinica. Questo riconoscimento è testimoniato dai numerosi progetti finanziati che vedono l’ospedale universitario palermitano protagonista in settori di avanguardia della medicina. Inoltre, illustri Docenti hanno rivestito cariche importanti in qualità di rappresentanti della propria Disciplina, nella veste di Presidenti di diverse Società Scientifiche”.xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata