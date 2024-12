Momenti di grande emozione, a tinte grigiorosse. Gli “Amici della storia grigiorossa” hanno consegnato una targa celebrativa a Giuseppe Carletti, storico consigliere della Cremonese.

Tifosi, amici e famigliari si sono dati appuntamento alle ore 19 a “La Malintesa”, negozio agricolo con ristoro di proprietà della famiglia Carletti in vicolo del Cigno, e hanno atteso l’arrivo dello storico dirigente per una sorpresa. Giuseppe Carletti, oggi 84enne, ha iniziato a ricoprire il ruolo di consigliere della Cremo nel 1979, ben 45 anni fa, tanto da poter essere considerato uno dei dirigenti più longevi del panorama calcistico italiano.

Carletti ha conosciuto generazioni di calciatori, dirigenti e presidenti, vivendo gli anni d’oro di Domenico Luzzara e esultando per i successi più recenti con il Cavalier Giovanni Arvedi al timone. Quando il festeggiato si è reso conto che tutta quella gente era lì per lui si è commosso, ringraziando tutti i presenti e, in particolare, gli “Amici della storia grigiorossa”.

La targa consegnata riporta la seguente scritta: “A Giuseppe Carletti, da sempre anima della gloriosa storia grigiorossa. Con riconoscenza e affetto, gli Amici della storia grigiorossa”.

Era presente per l’occasione anche Paolo Loda, responsabile della comunicazione della Cremonese, oltre a don Alberto Mangili, da sempre vicino alla società grigiorossa, accompagnato da don Davide Osio, tifosissimo dell’Uessecì.

“Una grande sorpresa e una grande soddisfazione – ha commentato Giuseppe Carletti -. Ho iniziato a seguire la Cremonese quando avevo sette anni. All’epoca Boniforti, attaccante della Cremonese, abitava nel mio cortile. Hanno iniziato lui e la moglie a portarmi alle partite dei grigiorossi, ricordo ancora la prima: Cremonese-Reggiana 7-0! Da lì io ho iniziato a frequentare lo stadio, prima in Curva Nord, poi nei Distinti Centrali. Poi c’è stato l’incontro con Domenico Luzzara e da lì è partita tutta la storia. Un mondo in cui ho instaurato grandi amicizie, provato grandi dolori, ma anche grandi entusiasmi e soddisfazioni”.

“Noi Amici della storia grigiorossa – ha spiegato il tifoso Pietro Pagliari – siamo una compagnia di amici nata per ricordare i fasti del passato fino ad arrivare al presente. Abbiamo deciso di premiare con una targa Giuseppe Carletti perché è un dirigente storico ed è un collante tra la Cremonese di Domenico Luzzara e quella del Cavalier Giovanni Arvedi. Siamo sempre al fianco dei colori grigiorossi, per ricordare il passato, il presente, ma guardando anche al futuro”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata