Anche quest’anno la Cremonese si è riunita nella Cattedrale di Cremona per la tradizionale celebrazione della Santa Messa natalizia, occasione consolidata per il club per scambiarsi gli auguri e celebrare insieme lo spirito delle festività.

Alla Santa Messa, officiata da Don Alberto Mangili, ha preso parte una delegazione della prima squadra, accompagnata da mister Giovanni Stroppa, insieme ai giovani del vivaio grigiorosso, presenti con allenatori e dirigenti a testimoniare l’importanza del settore giovanile per il club. In Duomo era presente anche il presidente onorario, Cavaliere Giovanni Arvedi con la moglie Luciana, il vicepresidente Maurizio Calcinoni, oltre ai vertici della dirigenza grigiorossa.

