Al via la call Shape Your Future: giovani idee per il futuro, un’importante opportunità per giovani under 35 che desiderano trasformare la loro idea imprenditoriale in realtà. L’iniziativa rientra nel progetto Cremona Start Lab, finanziato da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani realizzato nell’ambito dell’Avviso Giovani e Impresa che vede il Comune di Cremona capofila di un ampio e significativo partenariato. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività di orientamento verso la cultura d’impresa, con attenzione anche alle vocazioni economiche tipiche del nostro territorio, concentrandosi su Agrifood, ICT (Information and communications technology), musica e City of Longevity. La call Shape Your Future: giovani idee per il futuro è promossa dal Servizio Informagiovani in collaborazione con CRIT – Cremona Information Technology e Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Compito e dovere di un’amministrazione è di creare le condizioni perché i giovani, le nostre future generazioni, possano costruire e scegliere percorsi lavorativi che rispecchino la loro formazione, le loro competenze e le esperienze verso le quali si vogliono indirizzare. Questa call ha il duplice merito di promuovere nei ragazzi la diffusione di una cultura di impresa e di farlo valorizzando la conoscenza delle vocazioni tipiche del nostro territorio, che potrà così trovare in nuove idee imprenditoriali e in proposte innovative gli strumenti giusti per affrontare le nuove sfide economiche alle quali le nostre filiere produttive sono chiamate a rispondere”, dichiara al riguardo il sindaco Andrea Virgilio.

“Questa call – spiega Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani del nostro territorio che vogliono mettersi in gioco dando gambe alle loro idee e mettendo a valore le loro competenze. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che promuove la cultura d’impresa e si propone di valorizzare anche le specificità economiche di Cremona. Attraverso questa call vogliamo essere al fianco dei giovani offrendo strumenti concreti e il supporto necessario. Anche questa è un’importante iniziativa di attivazione e partecipazione giovanile, obiettivo che in questi ultimi anni è al centro delle nostre politiche.”

