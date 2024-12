De Luca “Cancellare multe ai No vax irresponsabile, vergogna”

PALERMO (ITALPRESS) – Cancellare le multe ai no vax? “È una vergogna dal punto di vista della civiltà di un Paese e un atto di irresponsabilità”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della visita al primo ‘Punto di facilitazione digitale in Campania’, presso il presidio ospedaliero Sciuti dell’ASL Napoli 1 a Scampia.“Non puoi – prosegue De Luca – far pagare le multe a migliaia di cittadini che rispettano le leggi e poi garantire l’immunità ad altri che invece non rispettano le leggi”. Secondo il governatore della Campania cancellare le multe ai no vax è una vergogna dal punto di vista dell’ugiaglianza del cittadino. “È un’irresponsabilità – ha aggiunto De Luca – perché è un atto di incoraggiamento a non rispettare le prescrizioni sanitarie”.

