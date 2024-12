Felipe VI “Tra Italia e Spagna parentela di cuori e caratteri”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Tra Napoli e la Spagna esiste uno stretto legame, straordinariamente fertile dal punto di vista storico, artistico e culturale”. A dirlo è il Re di Spagna, Felipe VI, in un passaggio della sua Lectio magistralis al Teatro San Carlo di Napoli nel corso della cerimonia in cui gli viene conferito, dall’Università Federico II di Napoli, il Dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze sociali e Statistiche. “C’è una parentela di cuori e di caratteri, Napoli non si può comprendere senza la Spagna, e la Spagna non si può comprendere senza l’Italia, e in particolare Napoli”.

sat (fonte video: Quirinale)