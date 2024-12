Fs, piano strategico da 100 miliardi per il 2025-2029

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni e una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico. Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è stato presentato a Roma, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma.

