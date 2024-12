Furto aggravato in un istituto scolastico. A processo è finito un 54enne con all’attivo una fedina penale di sei pagine. Nel 2017 l’uomo aveva patteggiato due anni per stalking e per aver appiccato il fuoco al negozio dove lavorava la sua ex fidanzata. Ora è accusato di aver rubato all’interno dell’istituto scolastico professionale superiore Ial Lombardia di via Dante 121, l’istituto innovazione apprendimento lavoro.

Il bottino era stato di monete e merendine rubate dai distributori automatici, ma anche un computer del valore di circa 400 euro portato via da un’aula. Il processo nei suoi confronti si aprirà il 16 aprile del 2025. L’imputato è assistito dall’avvocato Clara Carletti, oggi sostituita dalla collega Caterina Pacifici.

Per l’accusa, il ladro era entrato dopo aver scardinato la porta sul retro che dava accesso ai locali dove c’erano i distributori automatici di merendine, che aveva scassinato. Prima di andarsene si era preso anche il computer.

S.P.

© Riproduzione riservata