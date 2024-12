Lagalla “Ruolo del Policlinico di Palermo importante per la città”

PALERMO (ITALPRESS) – “Cento anni di Policlinico, 50 dei quali appartengono alla mia storia personale: sono entrato in questo Policlinico subito dopo la maturità quindi a 18 anni e per 50 anni ci sono rimasto sostanzialmente seguendone tutti gli sviluppi, tutte le fasi”. Così l’ex rettore e sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia per il centennale del Policlinico di Palermo. “Oggi sono in condizione di osservare da un angolo visuale diverso che è quello del sindaco della città, che è ben consapevole non solo del ruolo sanitario della struttura, ma anche del suo straordinario valore formativo e da oggi anche del suo valore storico e urbanistico. Questo centennale dalla sua realizzazione credo vada ricordato e debba essere un elemento importante di valutazione e di decisione, tanto per la città quanto per tutte le istituzioni, che oggi sono di fronte a un piano importante di riqualificazione e rimodulazione della rete ospedaliera cittadina. Su questo il Comune vigilerà in funzione delle sue competenze, avendo particolare cura che anche gli interventi che in questi anni sono stati realizzati in termini di aggiornamento e riqualificazione del Policlinico per fa sì che non vadano dispersi a fronte della realizzazione di un nuovo Policlinico, mantenendo in questi edifici storici una funzione didattica, formativa, scientifica di ricerca e logistica che continui a valorizzarne il ruolo e la presenza”. xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata