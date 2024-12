Giovedì 12 dicembre, negli spazi del Centro Sinapsi CR2 di Cremona, l’Assemblea degli azionisti (Sindaci o loro delegati) di Padania Acque S.p.A., con una partecipazione pari al 75,77% del suo capitale sociale, ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2025 comprensivo del piano di fabbisogno del personale.

«Il budget 2025, ha sottolineato il Presidente Cristian Chizzoli, conferma la solidità patrimoniale e finanziaria della Società, una condizione necessaria alla realizzazione dell’ambizioso piano degli investimenti 2024-2029 e alla capacità di affrontare le nuove sfide che si pongono nell’immediato e nel prossimo futuro, in particolare l’impegno verso un costante e continuativo miglioramento della qualità del servizio, con uno sguardo al cambiamento climatico e a nuovi obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale».

«Gli investimenti in infrastrutture e personale programmati nel budget 2025 e approvati dai Comuni, soci di Padania Acque, ci consentono di mantenere alta la qualità del servizio che rendiamo ai cittadini della provincia di Cremona. Le sfide che ci aspettano sono impegnative, ma con il sostegno unitario dei Sindaci siamo pienamente in grado di affrontare con serenità gli impegni futuri», ha dichiarato l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi. Il Direttore Generale Stefano Ottolini ha illustrato ai Soci la relazione semestrale sull’andamento della gestione aziendale (ex art. 2381 del Codice Civile), evidenziando il pieno rispetto dei covenant finanziari e l’allineamento dei dati di Bilancio al Piano Economico Finanziario approvato dagli azionisti e bancato, e il budget previsionale del 2025 di cui ha presentato i principali numeri: 75 milioni di euro di ricavi attesi, un Margine Operativo Lordo di 31,5 milioni di euro e investimenti per 25 milioni di euro, pari a 70 euro per abitante.

