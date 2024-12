ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è stato un brusco stop sul premierato, l’arco di tempo per realizzare questa riforma è un bene che non sia troppo rapido”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare.

(Fonte video: Senato)