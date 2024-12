Unpli premia i vincitori del concorso “Salva la tua lingua locale”

ROMA (ITALPRESS) – Un dizionario con i gallicismi siciliani, saggi in ladino di Fassa e in astigiano, poesie in bisiàc e in romagnolo; e ancora, una tesi di laurea sul dialetto genovese, opere in dialetto sammarchese, venosino e griko, una canzone in friulano e un lavoro teatrale in dialetto napoletano. Sono i vincitori della dodicesima edizione di “Salva la tua lingua locale” – concorso letterario ideato da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco, e da ALI, Autonomie Locali Italiane del Lazio – premiati a Roma, in Campidoglio.

