Abete “LND tiene unito il sistema, Sinner? Ben venga la competitività”

ROMA (ITALPRESS) – “Le diversità sono un patrimonio della Lega Nazionale Dilettanti che opera attraverso sessantamila squadre, undicimila società, un milione e centoquindicimila tesserati. Dalla Serie D, che è il massimo livello, alla terza categoria teniamo unito un sistema e un mondo che rappresenta i 7896 comuni d’Italia”. Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. “Non è una difficoltà, ognuno sa quale è il suo tipo di ruolo – ha proseguito il numero uno della LND – La Serie D ha una centralità, è il quarto campionato in termine di importanza e poi ovviamente abbiamo dei livelli inferiori. Però l’importante è che ci sia una partecipazione attiva e, nonostante il Covid, nonostante il calo demografico e nonostante la riforma dell’ordinamento sportivo, il sistema ha retto bene e i numeri in qualche modo sono stati confermati e consolidati”. Il prossimo 3 febbraio si terrà l’Assemblea elettiva della Figc con Gabriele Gravina, presidente in carica, che ha sciolto le riserve e si ricandiderà: “La Lega Nazionale Dilettanti ha sempre avuto un rapporto virtuoso con Gravina – ha ammesso Abete – Abbiamo sempre avuto amicizia e sintonia, ma non è che si decide in base a questo, si decide in base ai contenuti, i programmi e le prospettive. Suggestione Del Piero? Ovviamente è importante che grandi giocatori entrino anche nella dirigenza sportiva, però noiabbiamo regole di ingaggio collegate al fatto che bisogna avere l’espressione di una condivisione”.Il 2024 è stato un anno di grandi trionfi sportivi, dalle Olimpiadi di Parigi a Jannik Sinner che è diventato numero uno del mondo di tennis: “Da molti anni c’è una competizione più significativa tra le varie discipline sportiva e ben venga – ha sottolineato Abete – Perché vuol dire che l’offerta da parte del sistema paese è maggiore rispetto al passato quindi questa è un’opportunità per tutti, in primis per i ragazzi e per le famiglie che possono scegliere. Il calcio ha una dimensione diversa rispetto al tennis, noi ci affidiamo senza dubbio ai risultati sportivi ma il nostro movimento a livello di partecipazione è una realtà di squadra. Ci sono dei grandi personaggi, di cui siamo lieti che rappresentino l’Italia ai massimi livelli e Sinner ne è la testimonianza, che possono svolgere un traino per il mondo sportivo e per determinate discipline. Ma non parliamo di realtà competitive tra di loro”. Infine il presidente Abete sottolinea l’importanza di agire contro due fenomeni significativi, la violenza contro gli arbitri ed il razzismo: “Ci sono situazioni negative che vanno contrastate e prevenute, va fatta un’attività formativa, va fatta un’attività sanzionatoria che però come si è visto negli ultimi anni non basta per rimuovere queste situazioni. Visto che pur raddoppiando le sanzioni non è diminuito il fenomeno, bisogna parlare di altre realtà e di fare più formazione, più prevenzione e più giustizia riparativa soprattutto per i giovani”, ha concluso.

gm/gsl