Consumi, i beni durevoli crescono più degli altri mercati nel 2024

MILANO (ITALPRESS) – In un contesto di stagnazione pressoché generalizzata dei consumi fanno eccezione i beni durevoli, che crescono più degli altri mercati e chiuderanno il 2024 a quota +4,2%, raggiungendo il valore record di 78,3 miliardi: è quanto emerge dalle stime dell’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia e presentato a Milano. La performance è trainata principalmente dal settore della mobilità, in crescita del 7,6%; stabile il mercato arredo, mentre sono in calo IT (Ai ti) e TV. La spesa media per famiglia in beni durevoli è di 2.955 euro. A livello regionale, la Lombardia vale il 20% del mercato complessivo, in Umbria gli incrementi più marcati.

