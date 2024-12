Mastroianni, l’omaggio al Moma di New York a 100 anni dalla nascita

NEW YORK (ITALPRESS) – Il Museum of Modern Art di New York, in collaborazione con Cinecittà, celebra il centenario della leggenda del cinema italiano Marcello Mastroianni, con la retrospettiva intitolata “Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair”, in programma fino al 5 gennaio. La rassegna è uno sguardo intimo sull’eredità cinematografica del grande attore italiano attraverso gli occhi della figlia, l’attrice Chiara Mastroianni, che presenta una pregiata selezione dei film di suo padre, molti dei quali in nuove versioni digitali restaurate da Cinecittà. Chiara Mastroianni è intervenuta alla serata d’inaugurazione che ha visto la premiere negli Stati Uniti di Le notti bianche di Luchino Visconti, film restaurato in 4K da Cinecittà che riporta sul grande schermo la performance di Mastroianni nell’adattamento di Visconti del racconto di Dostoevskij.

xo9/mgg/gsl (intervista e video di Stefano Vaccara)

