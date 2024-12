Occhiuto “Sto meglio, ma ci sono stati momenti complicati”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Grazie a tutti per l’amicizia e l’affetto che mi avete dimostrato. Sto facendo riabilitazione e sono solo un po’ arrabbiato perchè pensavo di poter lavorare più intensamente, ma mi stanco molto. Sto meglio, ma sono stati momenti complicati, in terapia intensiva un paio di volte pensavo di morire, ho avuto delle crisi. Sono stato salvato da medici straordinari, ma il ringraziamento lo voglio fare anche ad infermieri e oss. Ho letto tanti commenti, ma anche di alcuni odiatori che sembravano augurarsi la mia morte, ma non mi curo delle persone cattive”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook durante la convalescenza dopo l’operazione subita per un problema al cuore.

pc/gtr

(Fonte video: profilo Facebook di Roberto Occhiuto)