Sanità e innovazione, Leogrande “Al Meeting AIIC aziende a confronto”

VERONA (ITALPRESS) – “Questa prima giornata ci ha dato la conferma della bontà dell’approccio adottato, che prevede una prima parte propedeutica al meeting, per dare alle aziende la possibilità di presentare le proprie soluzioni e creare un ponte nell’approfondimento della seconda giornata del meeting”. Lo ha detto Lorenzo Leogrande, presidente del Meeting dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, in occasione del via a Verona della quarta edizione del Meeting. Molto partecipati i workshop, che sono stati interamente dedicati al tema della gestione dei dati, con un occhio attento alla sfida posta dall’innovazione tecnologica e dall’utilizzo dell’AI.

f17/fsc/

© Riproduzione riservata