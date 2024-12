Schifani “Forza Italia è in crescita, siamo un partito vivo”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è molto da discutere su come occupare quell’area moderata di centro residua al fallimento del terzo polo”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia.

“Forza Italia – sottolinea il Governatore – è in crescita, siamo un partito vivo, un partito che è attenzionato molto da quegli elettori che vedono in Antonio Tajani e la sua guida, autorevolezza, pacatezza e anche competenza”. xb1/vbo

