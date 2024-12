Si è concluso nella giornata di venerdì, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, il corso di formazione Estensione alla conduzione di mezzi anfibi, destinato ai conduttori di mezzi anfibi del Comando di Palermo.

Il Comando di Cremona, con il supporto dei formatori esperti I.A.E. Davide Regonati e il C.R. Salvatore Belluardo, ha ancora una volta dimostrato la sua eccellenza nell’offerta formativa. Il corso, caratterizzato da una forte componente pratica, ha avuto l’obiettivo di fornire agli operatori le competenze necessarie per l’utilizzo efficace dei mezzi anfibi in situazioni di emergenza, un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la tempestività degli interventi nei contesti più complessi.

Questa iniziativa ha acquisito particolare rilievo grazie alla collaborazione interregionale tra diversi Comandi rappresentando un esempio virtuoso di sinergia e adattabilità. Tale approccio sottolinea l’importanza della cooperazione nel settore della sicurezza pubblica, soprattutto alla luce delle sfide emergenti legate al soccorso tecnico urgente.

La conclusione positiva di questo corso testimonia l’impegno continuo dei Vigili del Fuoco nell’elevare i propri standard operativi e nella promozione di un sistema di formazione integrato, capace di rispondere con efficacia alle necessità del territorio e delle comunità.

