Dopo la deludente sconfitta contro la Reggiana, si attendevano risposte importanti al Tombolato. Purtroppo non sono arrivate, visto che la Cremonese non è andata oltre allo 0-0 contro il fanalino di coda Cittadella.

I primi 25 minuti scivolano via senza grandi emozioni, con le due squadre che non si sbilanciano e non creano situazioni pericolose. Al 27′ Castagnetti ci prova direttamente da calcio di punizione, calciando rasoterra verso il palo del portiere, ma Kastrati si allunga e mette in corner. Al 31′ Zanimacchia mette un pallone dentro dalla destra per De Luca, ma il 9 grigiorosso si fa anticipare. Al 34′ Vandeputte si inserisce alle spalle della retroguardia avversaria e cerca un pallone teso al centro dell’area, Kastrati respinge, nel rimpallo la sfera sbatte su Zanimacchia per la rimessa dal fondo granata. Al 35′ De Luca attacca la profondità, entra nell’area di rigore del Cittadella e, anziché provare la conclusione col mancino, sceglie di crossare con l’esterno destro, ma la retroguardia avversaria chiude. Due minuti dopo calcio d’angolo battuto da Castagnetti, sul secondo palo sbuca Vazquez che calcia col mancino, palla di poco a lato.

Nella ripresa mister Stroppa decide di non fare cambi, confermando l’undici iniziale. Al 54′ Masciangelo, servito da Casolari, entra in area di rigore dalla sinistra e ci prova col mancino, ma la sua mira è alta. La Cremonese continua a faticare, così, all’ora di gioco, Stroppa lancia Barbieri, Sernicola e Johnsen per Zanimacchia, Quagliata e Vandeputte. Al 69′ ripartenza guidata da Johnsen, palla larga per Collocolo che mette sul secondo palo per De Luca che, tutto solo, non trova la deviazione vincente, Kastrati respinge col piede. A quindici dalla fine Stroppa inserisce anche Nasti per uno spento Vazquez. All’82′ cross di Collocolo dalla trequarti, sponda di petto di Nasti, conclusione di De Luca, ma Kastrati blocca.

Con questo pareggio la Cremonese resta al quarto posto, a quota 25 punti, al pari del Cesena. Il secondo posto, ora occupato dal Pisa, dista 12 punti. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 22 dicembre allo Zini contro la Sampdoria.

Simone Guarnaccia – inviato a Cittadella

