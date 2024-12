Confindustria Romania premia le eccellenze del 2024

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Confindustria Romania ha celebrato il suo prestigioso evento di fine anno. Oltre 180 partecipanti, in rappresentanza dei maggiori investimenti italiani in Romania, si sono riuniti per i consueti auguri di fine anno e per condividere i risultati ottenuti nel 2024 dall’Associazione presieduta da Giulio Bertola. Presenti alla serata, tra gli altri, l’Ambasciatore d’Italia Alfredo Durante Mangoni e la Direttrice dell’ICE – Istituto Commercio Estero, Micaela Soldini. A Confindustria Romania é stata riconosciuta la posizione di soggetto leader del Sistema Italia, in particolare per i progetti sul tema della mancanza di manodopera specializzata. Durante i Confindustria Awards sono state anche premiate numerose aziende e persone che si sono particolarmente distinte durante l’anno. Tra queste Unicredit Bank Romania e Pirelli Tyres Romania. Bertola ha anche consegnato un premio alla Carriera al giornalista Claudio Brachino, per oltre 30 anni responsabile delle news di Mediaset, e da quattro anni responsabile dell’area Video dell’Agenzia Italpress. La serata ha fatto anche da madrina al lancio dell’Ufficio di corrispondenza della stessa Italpress, aperto nella centrale Strada Vasile Lascar della capitale romena.

mrv/sat/gtr