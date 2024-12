D’Ambrosi rieletto presidente della Fpi “Priorità è l’unità”

ROMA (ITALPRESS) – Flavio D’Ambrosi è stato rieletto presidente della Federazione Pugilistica Italiana per il prossimo quadriennio olimpico con 444 voti, solamente due in più del suo sfidante, Fabrizio Baldantoni, già vicepresidente vicario uscente, mentre l’altro candidato Giuseppe Macchiarola ha ritirato la candidatura al termine del suo discorso. Una sola scheda bianca completa il conteggio dei voti ammessi al centro congressi dell’Hotel Hilton di Fiumicino, dove si è registrata una grande affluenza da parte dei tesserati: il quorum è stato raggiunto con il 93,77% degli aventi diritto al voto. 228 le società presenti e 464 quelle rappresentate per delega. Presenti anche 64 atleti e 41 tecnici. Per D’Ambrosi – che nel suo discorso ha ricordato la crescita del numero di tesserati e agonisti – è il secondo mandato alla guida del pugilato italiano.(ITALPRESS).

