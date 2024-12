Meeting AIIC, Toniolo “Impegno Regione Veneto per raccolta dati”

VERONA (ITALPRESS) – Regioni in prima linea all’interno del meeting nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici “Quali dati per la governance delle tecnologie in sanità” a Verona. Fra gli interventi anche quello del presidente di Azienda Zero Regione Veneto, Roberto Toniolo. “Da parte della Regione Veneto c’è la volontà forte di operare per trasformare i dati sanitari in informazioni utili alla sanità territoriale”.

col/fsc/gtr