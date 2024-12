Nominato il nuovo comitato nazionale dei vini Dop e Igp

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto di nomina dei componenti del Comitato nazionale vini Dop e Igp per i prossimi tre anni. Il Comitato si occupa di tutelare e valorizzare i vini a Denominzione di origine protetta e a Indicazione Geografica protetta, oltre a esaminare le richieste di protezione e modifica dei disciplinari di produzione. Michele Zanardo è stato nominato presidente dell’organo consultivo. Lollobrigida ha sottolineato come l’ente rafforzi ulteriormente il settore vitivinicolo, lavorando sui disciplinari di produzione, essenziali per garantire qualità ed eccellenza sui mercati internazionali. Il governo – ha aggiunto il ministro – continua a investire sulle straordinarie potenzialità dei vini, ambasciatori del patrimonio agroalimentare italiano, che si distinguono per innovazione e identità, riconosciute e apprezzate in Europa e nel mondo.

