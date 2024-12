Speleologa intrappolata, Ottavia Piana in barella con i soccorritori: le prime immagini – Video

(Adnkronos) – Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata e ferita nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo, è stata raggiunta dai soccorritori che hanno iniziato le operazioni di recupero.

Nelle prime immagini in arrivo dalla grotta, la speleologa appare in barella, circondata dai soccorritori del Soccorso Alpino. Alle 18 sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi poco dopo.

All’interno della grotta sono presenti circa 20 soccorritori per il trasporto della barella e per le attività di disostruzione dei meandri più stretti. Tra i soccorritori anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni sanitarie della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte, ma sicuramente lunghe. Il Soccorso Alpino sottolinea che le operazioni proseguiranno senza sosta, che sono previsti numerosi cambi alle squadre di soccorritori all’interno della grotta. Ai soccorritori veneti, tra i quali due sanitari, si stanno unendo altri tecnici. Una squadra partirà domani mattina.