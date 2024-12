Tremore essenziale, Petrangolini “Ruolo associazioni è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Le associazioni dei pazienti e dei cittadini impegnate in sanità, in questo caso Tremori che è impegnata sul tema del tremore essenziale hanno un ruolo fondamentale”, nel portare alla luce “molti problemi che vivono le persone che ci devono misurare col tremore, con la possibilità di guidare una macchina, di prendere un caffè o di truccarsi. Le associazioni hanno un ruolo fondamentale per far capire questi problemi, ma non solo, anche per spingere perché ci sia un migliore accesso alle cure, cioè la possibilità per le persone di avere un punto di riferimento e delle cure adeguate, perché abbiamo capito che c’è il modo per sconfiggere questo pesante fardello”. Lo ha detto Teresa Petrangolini, direttore Patient Advocacy Lab di Altems-Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine di un evento dell’Associazione Tremori a Roma. “Moltissima gente non lo sa, si nasconde, è sfiduciata, è invisibile: il ruolo delle associazioni è proprio quello di rendere visibile ciò che è invisibile, per fare una grande azione di advocacy nei confronti delle istituzioni e dei medici perché si prendano cura di questi problemi – ha aggiunto -. Senza i cittadini molte problematiche della sanità non sarebbero emerse e non si sarebbero trovate le soluzioni”.

