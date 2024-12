Le sfide dell’infettivologia al Congresso SIMIT di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Arrivano novità dal XXIII Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali di Napoli. Tra i temi affrontati, una particolare attenzione è stata posta alle problematiche delle vaccinazioni nell’adulto e nel soggetto fragile. L’antibiotico-resistenza si conferma una delle principali minacce per la salute pubblica a livello globale. I vari studi presentati in proposito evidenziano il peso di questo fenomeno in Italia, con i dati del progetto Resistimit che sottolineano il rischio di mortalità per questi microrganismi resistenti agli antibiotici. Per l’HIV si registrano le conferme dei successi della terapia antiretrovirale nella soppressione del virus, offrendo anche diverse opzioni e terapie a misura di paziente.

