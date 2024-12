Meloni “L’Italia non è isolata, stabilità capitale da valorizzare”

ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante vi sia ancora chi, non curante della realtà, continua a ripetere il mantra di un presunto isolamento internazionale dell’Italia, i fatti sembrano dimostrare l’esatto contrario. Il Governo italiano è sempre più indicato dagli osservatori internazionali come centrale in numerose dinamiche. È un fatto che la nostra straordinaria condizione di stabilità sia un importante capitale, che l’Italia può e deve saper mettere a frutto e che è nel nostro interesse nazionale saper evidenziare in ogni occasione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre in Aula alla Camera.

ads/mrv (Fonte video: Camera dei deputati)

