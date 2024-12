Schifani “In Sicilia lavoriamo per abolire nuovo precariato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo per l’abolizione di nuovo precariato e per la stabilizzazione di quello che abbiamo trovato, ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo individuato i fondi per intervenire: l’assessore Tamajo si è battuto molto per questa misura, noi lo abbiamo ascoltato e credo che oggi sia una giornata importante per la Sicilia e per questi lavoratori, che avranno stabilità per il loro futuro“. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’incontro, tenutosi nella sede dell’assessorato alle Attività produttive, per la firma dei contratti a tempo indeterminato per i lavoratori precari delle Camere di commercio siciliane.

xd8/pc/gsl

© Riproduzione riservata