“Un uomo libero”, l’imprenditore Nardella si racconta in un libro

ROMA (ITALPRESS) – Un uomo libero è colui che riesce a raggiungere i suoi obiettivi con tenacia e costanza, che trasforma sfide e incertezze in conquiste, che mostra come il vero successo vada oltre i guadagni. Roberto Nardella, imprenditore e presidente di Confimea Imprese, ne parla in un libro, curato da Alessandra Ferro e intitolato appunto “Un uomo libero”. Alla presentazione del volume di Manfredi Edizioni, alla Camera, è intervenuto tra gli altri il deputato Nicola Carè, che ha scritto la prefazione.

xc3/f04/fsc/gtr