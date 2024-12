Flat tax 7% per il rilancio dell’Appennino centrale

ROMA (ITALPRESS) – Una flat tax al 7% dedicata ai cittadini pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni, percettori di un reddito da pensione da un soggetto straniero, che vogliono trasferirsi a vivere nell’Appennino Centrale. È una delle misure operative adottate dal Governo al fine di incentivare lo sviluppo economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e, al contempo, mitigare il processo di spopolamento in corso in queste aree interne, rilanciata in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

col/mgg/gtr